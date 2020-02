Blitz anti Camorra e ‘Ndrangheta: nella notte assaltata villa stile ‘Narcos’

Roma – “Particolarmente serio e pericoloso”. Cosi’ gli investigatori del Nucleo investigativo di Roma definiscono il gruppo di narcotrafficanti sardo, destinatario di ordinanza, e arrestato questa notte al termine di un delicato blitz nell’ambito dell’operazione Akhu, che ha smantellato due sodalizi di matrice calabrese e campana, dediti al narcotraffico internazionale. Le indagini condotte sul conto di uno dei referenti del gruppo napoletano di San Basilio a Roma, hanno permesso di accertare che questi inviava periodicamente ingenti quantitativi di narcotico, circa 21 kg di cocaina al mese in Sardegna.

I Carabinieri hanno sorpreso il soggetto questa notte in una villa, nell’aperta campagna sarda, sorvegliata da numerose telecamere e cani da guardia. Un blitz che ha reso necessario anche l’intervento di nove ‘Cacciatori di Sardegna’, lo squadrone speciale eliportato dell’Arma creato per contrastare i sequestri da parte dell’Anonima un tempo frequenti nella regione. Il blitz, armi alla mano, ha permesso di braccare il soggetto senza che questi facesse resistenza. All’interno della villa in stile ‘Narcos’ sono state ritrovati stupefacenti e diverse armi, tra cui pistole e fucili a canne mozze.