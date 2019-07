Blitz Tor Bella Monaca, Carabinieri arrestano 16 persone e sequestrano armi e droga

Roma – Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato l’ennesimo blitz e messo in atto una capillare attivita’ di controllo del territorio nel quartiere di Tor Bella Monaca, eseguendo mirati blitz nelle note piazze di spaccio. Il bilancio e’ di 16 persone in manette, oltre 100 dosi di droga sequestrate, 3 panetti di cocaina, 3 pistole, 50 cartucce, e un giubbotto antiproiettile.

Il blitz si e’ concentrato nelle ormai note piazze di spaccio di via dell’Archeologia, dove i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 8 persone. Un 26enne romano, gia’ sottoposto all’obbligo di firma in caserma, e’ stato notato in strada a effettuare uno scambio anomalo e al successivo controllo dei militari e’ stato trovato in possesso di 46 dosi di cocaina pronte per la vendita. Stessa sorte per altri cinque cittadini romani, di eta’ compresa tra 28 e 50 anni, trovati, in totale, in possesso di 33 dosi di eroina e 36 di cocaina.

I Carabinieri, a seguito di un’attivita’ informativa, hanno controllato anche diversi appartamenti. In particolare i militari hanno fatto irruzione in un alloggio di via Agostino Militelli, di proprieta’ del Comune di Roma, occupato abusivamente da una coppia di conviventi, lui cittadino romeno di 24 e lei romana di 23. I militari hanno scoperto che lo usavano come base per il confezionamento di dosi di cocaina. All’interno, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 panetti di cocaina da suddividere in dosi, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento. In via Amico Aspertini, in un altro blitz, i Carabinieri hanno arrestato una donna, di 41 anni, che all’interno dell’armadio della sua camera da letto nascondeva ben 3 pistole: una Glock modello 19, un revolver Smith&Wesson modello 357 magnum e una Fas modello Sp607, 50 cartucce, un giubbotto antiproiettile e un pugnale da sub.

I controlli dei Carabinieri hanno interessato anche 38 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari. Di queste, 5 sono state pizzicate fuori dai loro domicili e quindi per loro sono scattate le manette, mentre per altre due donne di 34 e 35 anni e’ scattata la denuncia. Altre due persone sono state arrestate in esecuzione di due ordinanze di aggravamento della misura della custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Roma. Nel corso dei controlli non sono mancati i controlli alle attivita’ commerciali. Nello specifico i Carabinieri della Compagnia di Frascati, unitamente al personale della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino hanno sanzionato 6 titolari di attivita’ di supermercati e ristorazione, per un totale di circa 12mila euro, e hanno sequestrato 560 kg di prodotti ittici e 170 kg di carne per violazioni in materi di tracciabilita’ dei prodotti. Nel corso delle attivita’, i Carabinieri hanno controllato 107 persone e 68 veicoli, elevando anche delle contravvenzioni al Codice della strada.