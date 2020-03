Bombola gas esplode su tetto stabile e vola in aria: nessun ferito

Roma – Tragedia sfiorata alle 15 in uno stabile di via Carlo Severini, in zona Casal Lumbroso a Roma, dove una bombola del gas utilizzata da alcuni operai al lavoro sul tetto per il posizionamento di una guaina, e’ esplosa ed e’ volata in aria per poi finire a terra in un campo circostante. Al momento del boato gli operai si erano allontanati per pranzo e nessuno e’ rimasto ferito. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di Polizia del commissariato Aurelio intervenuti sul posto, la bombola posizionata su una tettoia sarebbe esplosa a casa di un fuoco appiccato dagli stessi operai poco prima mentre tentavano di rimuovere un nido di vespe. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme divampate tra le sterpaglie attorno al luogo di atterraggio della bombola del gas. Agibili tutti i locali della palazzina.