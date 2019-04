Bonifica presso sottopassagi pedonali: trovati 3 clochard irregolari

Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Castro Pretorio, diretto da Antonino Amendolia, unitamente agli agenti di Roma Capitale e personale Ama, sono intervenuti, come da ordinanza del questore di Roma, Carmine Esposito, nel sottopassaggio pedonale di via Campania – angolo via delle Marche – e nel passaggio pedonale tra via Campania e corso d’Italia, luoghi frequentati da alcuni senzatetto.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato cinque persone senza fissa dimora, tre uomini e due donne, accampati e in pessime condizioni igienico sanitarie. Una volta identificati, sono stati accompagnati presso il Gabinetto interregionale della Polizia scientifica per verificare la loro regolarita’ sul territorio Nazionale: due uomini e una donna sono risultati irregolari; un uomo regolare, invece, e’ stato trasportato in ospedale per un lieve malore, mentre l’altra donna e’ stata rilasciata. L’area e’ stata bonificata.