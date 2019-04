Borseggiatori colti in flagrante: 5 arresti nel centro storico Capitale

Roma – Nel corso dei controlli nel centro storico della Capitale, finalizzati al contrasto di ogni tipo di reato in occasione delle festivita’ pasquali, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 5 borseggiatori, sorpresi a derubare turisti nelle aree di maggior affluenza.

In manette sono finiti: due cittadini della Libia bloccati appena dopo aver derubato del marsupio, contenente portafogli e smartphone, un turista 20enne intento a fotografare il Colosseo; due cittadine bulgare, di 35 e 25 anni, “pizzicate” a derubare del portafogli un turista cinese all’interno del complesso monumentale del Vittoriano; un 23enne romeno sorpreso a sfilare un borsello, contenente 250 euro in contanti e carte di credito, dallo zaino che una turista, 23enne russa, aveva in spalla.

I Carabinieri hanno recuperato tutta la refurtiva, poi riconsegnata alle vittime. Gli arrestati, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati portati e trattenuti nei vari comandi dell’Arma in attesa del rito direttissimo.