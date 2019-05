Botanica: esposizione di Bonsai e Suiseki in via Ardeatina

Roma – Torna anche quest’anno, nel primo fine settimana di giugno, l’appuntamento con La Forma e l’Essenza – Forma e spirito della natura nella coltivazione degli alberi in vaso. L’evento, dedicato all’arte Bonsai e Suiseki, giunto ormai alla V edizione, e’ organizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale in collaborazione con l’Associazione culturale Roma Bonsai. I visitatori potranno ammirare piccoli capolavori di arte botanica in vaso, esemplari di bonsai provenienti da collezioni private esemplificativi della tecnica di coltivazione orientale che verra’ illustrata da guide esperte.

Sempre nell’ambito della manifestazione si terranno seminari tematici dedicati all’approfondimento degli aspetti artistici e culturali che sono alla base delle differenti modalita’ di approccio al mondo vegetale e naturale tipiche dell’estremo oriente: dal Suiseki, l’arte di esporre suggestive pietre naturali, all’Ikebana, la disposizione artistica dei fiori recisi, dallo Shitakusa e Kusamono, la creazione di composizioni di piante erbacee perenni, ai Giardini Giapponesi, che ricreano secondo regole tradizionali paesaggi ideali, evocativi e simbolici.

In particolare, sabato 1 giugno alle 14 Daniela Schifano terra’ una conferenza sulla tecnica Suiseki mentre domenica mattina alle 10, Tiberio Gracco illustrera’ agli appassionati tutti i segreti dei Vasi Bonsai.

L’appuntamento con l’arte orientale della coltivazione in miniatura e’ per l’1 e 2 giugno alla Casa del Giardinaggio in via Ardeatina 610. L’ingresso e’ gratuito. Per ulteriori informazioni e’ disponibile il numero telefonico 0651962520.