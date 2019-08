Botte alla madre: 50enne tossicodipendente arrestato per violenze in famiglia

Roma – Arrestato perche’ picchia l’anziana madre un 50enne con problemi di tossicodipendenza. “Tornata a casa da qualche giorno dopo un breve periodo di ricovero, dovuto alle botte ricevute dal figlio, la vittima ha subito l’ennesimo episodio di violenza proprio alla vigilia di ferragosto. Questa volta pero’ gli altri familiari hanno chiamato il 112NUE. A casa della donna e’ intervenuta una pattuglia del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez”, si legge in una nota della Polizia di Stato.

“I poliziotti,- prosegue il comunicato- oltre a raccogliere alcune testimonianze, hanno documentato le numerose ferite che il 50enne aveva inferto alla mamma. E.F. , dopo essere stato accompagnato in commissariato, e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni e, da oggi, dopo la convalida del Tribunale, e’ ristretto nel carcere di Regina Coeli”.