Bracciano: tre arresti e una denuncia dopo controlli antidroga

Roma – Utilizzava il treno regionale Roma-Viterbo quale piazza ‘mobile’ per spacciare dosi di eroina alla fermata ferroviaria di Anguillara Sabazia. Per questo motivo, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un 23enne gambiano, con precedenti per spaccio di eroina. Il modus operandi era semplice: all’arrivo del treno in stazione, gli acquirenti dovevano semplicemente salire sull’ultimo vagone dove incontravano il pusher, pronto a cedere velocemente le singole dosi di stupefacente.

In particolare, negli ultimi giorni, i Carabinieri avevano notato assembramenti sospetti di persone, gia’ note per il consumo di droga, che si radunavano sulla banchina della stazione ferroviaria in un orario preciso. Al termine di mirati controlli e compresa la dinamica dello spaccio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano sono riusciti a fermare lo spacciatore a bordo del treno, proprio nel momento in cui stava cedendo una dose di eroina ad un acquirente del luogo.

L’arrestato e’ stato associato al carcere di Civitavecchia. L’acquirente e’ stato segnalato per uso personale di sostanza stupefacente. I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, inoltre, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga hanno arrestato due cittadini italiani, e deferito un minorenne, con l’accusa di spaccio di hashish e cocaina. Nel centro di Rignano Flaminio, i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso un giovane che, con l’aiuto di un minorenne, ha ceduto 3 grammi di hashish ad un coetaneo.

Al termine del successivo controllo nell’abitazione del maggiorenne, i militari hanno rinvenuto altre 9 dosi della stessa droga e un bilancino di precisione. L’arrestato e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nella localita’ Ponte Storto, infine, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno fermato un 50enne italiano, gia’ noto alle forze dell’ordine, mentre vendeva alcune dosi di cocaina nei pressi della sua abitazione. Anche in questo caso, all’interno dell’appartamento dello spacciatore, i militari hanno rinvenuto ulteriori dosi di cocaina, pronte per essere vendute ed un bilancino di precisione. L’uomo e’ stato portato in carcere a Rebibbia