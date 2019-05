Bus Cotral avvolto dalle fiamme con 20 persone a bordo: non ci sono feriti

Roma – Un bus Cotral in servizio sulla linea Roma-Monterotondo ha preso fuoco ieri sera alle 21.50 nel comune di Fonte Nuova, in via Selva dei Cavalieri. Le fiamme sarebbero state causate da un’avaria del motore.

Pronta l’azione dell’autista, che quando si e’ accorto della presenza di fumo ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i 20 passeggeri che erano a bordo. Nessuno e’ rimasto ferito o intossicato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Mentana e i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, che intanto avevano pesantemente danneggiato il mezzo.