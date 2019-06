ROMA. CADAVERE CARBONIZZATO, PROCURA INDAGA PER OMICIDIO

Roma – La Procura di Roma indaga per omicidio riguardo al cadavere carbonizzato scoperto la scorsa notte in via di Trigoria. Il fascicolo al momento e’ contro ignoti. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sul corpo per risalire all’identita’ della vittima e capire le dinamiche della morte.