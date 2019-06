Camilleri ricoverato per attacco cardiaco: è in gravi condizioni

Roma – Andrea Camilleri e’ stato ricoverato per arresto cardiaco all’ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, le condizioni dello scrittore sarebbero gravi.

La Asl Roma 1, in una nota, fa sapere che “Camilleri e’ arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. È stato assistito dall’e’quipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale”. Il prossimo bollettino medico e’ previsto alle 17.