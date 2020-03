Campidoglio: riapre il Mercato dei Fiori di Via Trionfale

Roma – Riprende da oggi l’attività commerciale -e l’accesso al pubblico – presso il Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali di via Trionfale.

La riapertura fa seguito alle disposizioni del DPCM del 22 marzo 2020, che – fra le attività autorizzate nel rispetto delle norme di contenimento e ostacolo del contagio COVID-19 – include la produzione, il trasporto e la commercializzazione di “prodotti agricoli”, ivi compresa la vendita di semi, piante, fiori e fertilizzanti.

Salvo ulteriori provvedimenti e fino a conclusione dell’emergenza sanitaria in atto, il Mercato dei Fiori resterà quindi aperto secondo le prescrizioni precauzionali obbligatorie: dispositivi medici per gli operatori e i loro addetti, garanzia delle distanze interpersonali e contingentamento degli accessi nel numero di 10 persone per volta.

La fascia oraria per l’accesso al pubblico va dalle 10.00 alle 13.00, nel giorno di martedì.

Così una nota del Campidoglio.