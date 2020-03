Campo de’ Fiori, per incendio Carabinieri evacuano abitanti

Roma – Nessun ferito, solo un carabiniere lievemente intossicato. Questo il bilancio dell’incendio divampato stamane in un palazzo di quattro piani in via di San Paolo alla Regola 28, in zona Campo de’ Fiori, a Roma. L’incendio, che ha prodotto fiamme e molto fumo, e’ stato segnalato ai Carabinieri di zona, da alcuni passanti. I militari sono entrati nella palazzina e hanno fatto evacuare 3 famiglie. Salvata dai militari una donna di 92 anni, disabile in carrozzina, che era rimasta bloccata tra il piano terra e il primo piano. Il palazzo e’ stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco. Evacuato per alcune ore anche un palazzo adiacente.