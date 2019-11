Campo rom Candoni, muore bimba di 5 mesi. Sul posto i Carabinieri

Roma – Dramma poco prima delle 7 nel campo nomadi di via Candoni, a Roma. Una bambina di 5 mesi e’ morta per cause da accertare, all’interno di una delle baracche dell’insediamento. Immediata la richiesta di intervento con il personale del 118 che all’arrivo ha tentato il massaggio cardiaco sul corpo della piccola ma senza esiti. Sul posto la VII sezione rilievi dei Carabinieri di via in Selci. Avvisato il magistrato di turno. Indagini in corso.