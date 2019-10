Canale Monterano, denunciato bracconiere per uccisione cinghiale in riserva naturale

Roma – Arrestato un 63enne per aver ucciso un cinghiale all’interno della Riserva di Monterano. Sorpreso dai Carabinieri, la successiva perquisizione del capanno ha portato alla scoperta di altri strumenti utili alla caccia. L’uomo è stato denunciato.

Aveva appena abbattuto un cinghiale nell’area proibita della Riserva di Monterano e si stava allontanando dalla zona, con l’animale caricato sulla propria autovettura. Il bracconiere, un 63enne del posto a cui era gia’ stato revocato il porto d’armi per esercizio venatorio a causa di pregresse condotte illecite dello steso tenore, e’ stato sorpreso dai Carabinieri delle Stazioni di Bracciano e Manziana e dai guardiaparco nel momento in cui stava uscendo con la preda dal bosco. Nel corso della perquisizione scattata nel capannone del 63enne, ubicato nella Riserva, i Carabinieri hanno rinvenuto 3 gabbie per la cattura di selvaggina, un laccio-trappola ed il fucile utilizzato nella caccia, risultato di proprieta’ di un’altra persona. Il cacciatore e’ stato denunciato a piede libero per porto abusivo d’arma da fuoco e violazione dell’esercizio venatorio in area sottoposta a vincolo, mentre il titolare del fucile rinvenuto e’ stato, a sua volta, denunciato a piede libero per aver prestato la suddetta arma a persona priva di titoli.