Cane a spasso sul Grande Raccordo Anulare: salvato da Polizia Stradale

Roma – Un cane di grossa taglia, di pelo completamente bianco, è stato avvistato da una pattuglia della Polizia Stradale di servizio sul Grande Raccordo Anulare nella giornata di ieri. Gli agenti hanno visto l’animale vagare smarrito tra la prima corsia di marcia e quella di emergenza, mettendo a repentaglio la propria vita e l’incolumità degli automobilisti

La pioggia battente ha reso difficili i soccorsi, causando scarsa visibilità sul manto stradale. I poliziotti sono però immediatament accorsi in soccorso del cane, scortandolo fino all’interno dell’area di servizio Settebagni.

Una volta portato al sicuro e lontano dalle auto sfreccianti lo hanno prima asciugato, poi rifocillato. In seguito si è provveduto a telefonare alla sala operativa della Polizia Stradale per l’invio di un veterinario al quale è stato affidato il grosso cane per ulteriori accertamenti e per comprendere la sua provenienza.