Cane trovato legato a catena corta e con coda tagliata: denunciato padrone

Roma – Le Guardie Zoofile dell’Oipa di Roma trovarono il povero cane da caccia nelle campagne di San Cesareo, a sud est della Capitale. Il cane era legato ad una catena di lunghezza inferiore a quella prevista dalla Legge, senza un riparo idoneo dalle intemperie e con la coda tagliata.

La mancanza del manto erboso nell’area del cane, lasciava pensare ad una lunga detenzione a catena e per la coda tagliata il cacciatore non era stato in grado di esibire alcuna documentazione veterinaria giustificativa. Oltre alla sanzione amministrativa per la catena corta, le Guardie Zoofile inviarono anche un’informativa all’Autorita’ giudiziaria, supportata dalla relazione del veterinario Asl che ne attestava le cattive condizioni di detenzione.

A seguito dell’informativa inviata dagli agenti dell’Oipa, il proprietario del cane e’ ora indagato per maltrattamento di animali, reato previsto dall’articolo 544 ter del Codice penale, in caso di condanna rischia la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Cosi’ in un comunicato l’Oipa Roma.