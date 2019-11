Caos maltempo nella Capitale: strade e sottovie sommerse dall’acqua e alberi crollati

Roma – Strade allagate, alberi crollati e ingenti disagi. Sono tanti i problemi causati dalle forti piogge cadute su Roma e il suo litorale nelle ultime ore. Grossi problemi si sono registrati in particolare ad Ostia e Acilia, ma anche a Torvaianica e Pomezia. A Campo Ascolano, nei pressi dello svincolo per Via Arno, la strada è completamente sommersa dalle acque piovane. Ad Acilia, invece, un albero è caduto nelle vicinanze dell’Istituto Aristide Leonori di via Achille Funi.

Maltempo Roma: traffico in tilt, chiusure e strade da evitare

Numerose le strade soggette a problematiche dopo i temporali succitati. Traffico congestionato sulla Strada Statale 148 Pontina, sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare per chi viaggia verso il centro cittadino.

Tangenziale Est interdetta al transito veicolare in direzione Nomentana. Via Salaria chiusa a causa di un sinistro stradale. Sottopasso di via Due Ponti off-limits a causa di un allagamento. Identico destino per piazzale del Verano, via Fosso della Magliana e via Tiburtina. Infine, costretta alla chiusura per gli stessi motivi anche la galleria Giovanni XXIII

Chiusa una scuola per allagamento

La scuola materna comunale il ‘Giardino delle idee’ è stato chiuso a causa dell’acqua. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma è dovuta intervenire sul posto per verificare le condizioni della struttura dopo alcune infiltrazioni dal lastrico solare per le ripetute piogge cadute sulla Città Eterna. A seguito del sopralluogo la decisione più saggia opzionata è stata quella di chiudere il complesso scolastico.