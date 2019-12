Capolinea zona Corviale, minacciati autisti bus

Roma – Paura ieri sera al capolinea dei bus di via Cesare Reduzzi, nel quartiere Corviale, di Roma. Un 46enne romano, con precedenti, in forte stato di alterazione e’ salito a bordo di tre bus fermi al capolinea e ha iniziato a minacciare i conducenti. Urla e grida, poi l’uomo ha tolto le chiavi ai mezzi e le ha gettato in terra. Solo l’arrivo dei Carabinieri ha permesso di riportare la situazione alla tranquillita’. I militari della Stazione Villa Bonelli, verso cui l’uomo ha riniziato a inveire, hanno bloccato e arrestato l’uomo per interruzione di pubblico servizio e minacce a pubblico ufficiale. Il 46enne e’ stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.