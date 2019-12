Carabiniere rischia processo militare per aver diffuso foto ragazzo bendato

Roma – Anche la Procura militare di Roma, oltre a quella ordinaria, ha chiuso le indagini sulla vicenda della divulgazione della foto che ritrae Gabriel Natale Hjort bendato nella caserma di via In Selci a Roma, dopo il fermo in merito all’omicidio del Carabiniere, Mario Cerciello Rega avvenuto il 26 luglio a Roma. A rischiare il processo militare e’ il carabiniere Silvio Pellegrini, colui che ha materialmente diffuso lo scatto.