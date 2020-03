Carabinieri identificano rapinatore con mascherina

Roma – Ieri sera, al termine di una velocissima attivita’ di indagine, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno identificato ed arrestato un uomo di 35 anni, nullafacente e con precedenti, gia’ noto ai militari, che poche ore prima aveva rapinato un negozio di surgelati di via Acquaroni. L’uomo, con una mascherina chirurgica e un cappuccio, senza nessuna arma, verso le 17.30, e’ entrato all’interno di un negozio di cibi surgelati, ha minacciato verbalmente la dipendente presente e l’ha costretta ad entrare nel bagno del negozio.

Successivamente, dopo essersi impossessato della somma contante di circa 200 euro, contenuta nella cassa, si e’ dileguato per le vie limitrofe. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno consentito di giungere all’autore della rapina. Il 35enne e’ stato raggiunto a casa, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti utilizzati durante la rapina e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. A termine del rito direttissimo, l’arresto del rapinatore e’ stato convalidato e per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, come disposto dall’Autorita’ giudiziaria.