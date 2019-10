Caravan in fiamme a Civitavecchia: incendio divampato su via Aurelia

Roma – Fiamme questa mattina presto in via Aurelia, quando una roulotte ha preso fuoco. L’incendio è scoppiato intorno alle 7 circa all’altezza dello svincolo Civitavecchia Sud, in zona del Fosso del Marangone.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del Comune portuale, accorsi per soffocare le fiamme e mettere in sicurezza l’intero perimetro interessato.

Il veicolo è stato totalmente avviluppato dal fuoco e conseguentemente carbonizzato, fortunatamente senza avere ripercussioni su persone che al momento dell’accaduto non erano a bordo. In via di accertamento le cause che hanno portato all’incendio, il cui lavoro a tal proposito è svolto dagli agenti del Commissariato Civitavecchia di Polizia.