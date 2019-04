Casa del Jazz compie 14 anni: lunedì concerti e giochi bimbi per festeggiare compleanno

Roma – Nata il 21 aprile 2005, la Casa del Jazz si prepara a festeggiare il suo 14esimo compleanno con una giornata di grandi concerti, dedicati anche ai bambini e alle famiglie. L’appuntamento e’ per lunedi’ 22 aprile in un luogo prezioso – che fu confiscato alle mafie – per il panorama culturale italiano e internazionale.

Il primo evento in programma e’ alle 11 con Massimo Nunzi e la GiocaJazz Kids Orchestra che animeranno il grande parco della Casa del Jazz. Saranno coinvolti 20 bambini e ragazzi.

L’obiettivo dell Casa del Jazz e’ creare con la collaborazione del compositore Massimo Nunzi un’orchestra di bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni, gia’ in grado di suonare uno strumento e che vogliono crescere musicalmente in un ensemble stabile, in continua crescita artistica, che permetta di imparare a suonare in maniera corretta il jazz e la musica popolare.

Nel pomeriggio poi, alle 17, nella sala concerti il pianista Enrico Pieranunzi presentera’ il progetto tra musica classica e Jazz ‘Play Gershwin’ insieme al fratello Gabriele al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto. Sara’ un omaggio a George Gershwin nel 90esimo anniversario di ‘Un americano a Parigi’. Il giovane Maestro, che aveva solo vent’anni quando scrisse questi capolavori, diceva che non e’ mai sufficiente solo l’ispirazione per fare grande musica. Occorre duro lavoro e tanta dedizione.

Enrico Pieranunzi ha speso tutta la sua carriera ad estendere il linguaggio e la gamma emotiva della musica americana come origine ma ormai di portata globale.

La sera, infine, alle 21, tre dei nostri piu’ grandi e prestigiosi musicisti Jazz noti nel mondo (Enrico Pieranunzi, Luca Bulgarelli e Roberto Gatto) per questa speciale occasione accompagneranno una sequenza di grandi solisti di diverse generazioni ed estrazioni stilistiche che si alterneranno sul palco insieme a ospiti speciali: Maurizio Giammarco, Max Ionata, Marcello Rosa, Gege’ Munari, Simone Alessandrini, Francesco Fratini, Antonello Sorrentino, Francesco Diodati, Marco Colonna e Valentina Ranalli.