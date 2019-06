Casa del Jazz e Auditorium: programma degli appuntamenti

Roma – La programmazione di giugno all’Auditorium prosegue all’insegna della sperimentazione con due appuntamenti realizzati in collaborazione con il Saint Louis. Si inizia il 14 giugno con Ink, concerto per Orchestra d’archi in cui sara’ possibile apprezzare una selezione dei lavori piu’ interessanti dei giovani compositori della scuola. Il 15 giugno sara’ la volta di Jazz Factory, composizioni originali e arrangiamenti dei giovani autori eseguiti dalla Saint Louis Big Band. A Casa del Jazz il 14 giugno Stefano Sabatini proporra’ col suo trio, con gli ottimi Dario Rosciglione al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria, i brani dell’ultimo disco “Heart and soul”, oltre ad altri brani originali e qualche ” standard” rivisitato.

APPUNTAMENTI 10 – 16 GIUGNO AUDITORIUM E CASA DEL JAZZ Venerdi’ 14 giugno INK Concerto per Orchestra d’Archi Teatro Studio Gianni Borgna ore 21 Sabato 15 giugno Jazz Factory Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Prosegue nella nota il programma della Casa del Jazz: CASA DEL JAZZ Venerdi’ 14 giugno Stefano Sabatini Trio Sala Concerti ore 21 Casa del Jazz PARCO DELLA MUSICA RECORDS Nuove uscite discografiche Franco D’Andrea A light day Prossimamente in uscita (14 giugno) Martux_M Apollo 11 Reloaded