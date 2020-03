‘Casa di spaccio’ a Roma: 4 arresti

Roma – Quattro persone sono state arrestate ieri dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina. L’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sequestrate dosi di droga tra cocaina e hashish.

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 35enne perché trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. Transitando in via Manfredonia, al Quarticciolo, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto, e lo hanno fermato per una verifica.

I Carabinieri hanno così rinvenuto nelle tasche del 35enne dosi di cocaina, pronte per lo spaccio. L’uomo e’ stato accompagnato in caserma dove sara’ trattenuto, in attesa del rito direttissimo. Nella notte invece, sempre al Quarticciolo, precisamente in via Ugento, gli stessi Carabinieri hanno notato un soggetto uscire da un’abitazione posta al piano rialzato e che, alla vista dei Carabinieri ha cambiato repentinamente strada. Comportamento che ha portato i militari a fermarlo per un controllo.

Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto una dose di hashish che aveva appena acquistato. Per lui e’ scattata la segnalazione al Prefetto, quale assuntore. Individuata la ‘casa dello spaccio’, i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz.

Entrati all’interno hanno trovato una coppia di conviventi, lei di 37 anni e lui di 28, entrambi con precedenti e sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma, in compagnia di un 42enne del posto, anche lui già noto alle forze dell’ordine.

La successiva perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione ha portato ai Carabinieri di sequestrare altri 40 grammi circa di hashish e la somma di 130 euro in contanti, ritenuta il provento dell’illecita attività. I tre soggetti , in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo, sono stati arrestati.

Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma.