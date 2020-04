Casa vacanze in piena attività: gestore multato

Roma – Gli agenti del XIII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, si legge in una nota, hanno scoperto una casa vacanze in piena attivita’ nel quartiere Aurelio, sanzionando il titolare e l’ospite presente. Proseguono gli accertamenti anche presso i capolinea dei mezzi pubblici: ieri due persone, fermate nell’area di stazionamento dei bus a Circonvallazione Cornelia, sono state sanzionate perche’ prive di valida motivazione che giustificasse lo spostamento: una proveniva da una zona opposta della citta’ e l’altra da un comune limitrofo. Sono circa 17mila i controlli effettuati ieri dalla Polizia Locale di Roma Capitale, prosegue il comunicato, per verificare il rispetto delle regole sul contenimento del contagio, di cui oltre 13mila relativi agli spostamenti e piu’ di 4mila hanno riguardato attivita’ commerciali, giardini e parchi pubblici: 62 le violazioni rilevate.