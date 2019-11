Casal Palocco, bus in fiamme. Autista intossicato

Roma – Un autobus e’ andato a fuoco per cause in via di accertamento ieri pomeriggio alle 17, a Roma, nella zona di Casal Palocco. Secondo quanto si apprende, l’autista poco prima che le fiamme divampassero aveva gia’ tentato di spegnere un principio di incendio con un estintore. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti i Carabinieri. L’uomo e’ stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Eugenio a causa di una leggera intossicazione. Secondo quanto verificato dai pompieri, il problema sarebbe stato al sistema frenante.