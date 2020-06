Case chiuse cinesi riaprono, con licenza d’infettare –

Nel silenzio assordante, da parte delle nostre autorità ed istituzioni sanitarie, le “case chiuse” cinesi riaprono.

Tutte all’unisono ed in modo professionalmente silente, aprono nuovamente, dopo la fase acuta della pandemia, i loro redditizi battenti in tutta Italia, alla faccia della salute dei nostri concittadini, di quelli giovani e, soprattutto, purtroppo, di quelli meno giovani.

Eppure, non si tratta di un fenomeno irrilevante, come da parte delle nostre autorità si tenta di minimizzare.

Parliamo, infatti, di circa 300 unità, arrotondate purtroppo per difetto, tra “case chiuse” e “centri massaggi”, di cui la metà in attività nella città di Roma e le restanti altre dislocate in tutta la regione Lazio.

Alle menzionate unità in attività nel Lazio, si sommano gli oltre 85mila altri “esercizi-abitazioni-siti web”, sparsi in tutta Italia, a macchia d’olio, in zone ben programmate. Tutti i dati emergono da una nostra inchiesta.

La mafia cinese, una tra le più importanti delinquenze che così amabilmente ospitiamo nel nostro paese, non può continuare a perdere i suoi consistenti introiti ed infischiandosene dei possibili contagi tra clienti e “lavoranti” (ci piacerebbe conoscere quali misure di distanziamento sociale e di cautele sanitarie per i possibili contagi da Covid avranno preso!), sfrutta con pochi euro la sua schiavizzata manovalanza di giovani ragazze cinesi (di età oscillante dai 25 ai 45 anni).

Lavoranti e manovalanza, quasi tutte, peraltro, fatte entrare illegalmente, senza permessi di soggiorno ed in funzione di tale irregolarità tenute sotto pressante ricatto in Italia (di rimpatriarle in Cina o anche con la promessa di un ottenimento in Italia del tanto sospirato permesso di soggiorno definitivo), ed ovviamente anche in patria, agendo psicologicamente ed economicamente in maniera “ritorsiva” e ricattatoria sulle loro famiglie.

La prostituzione cinese mostra nel nostro paese valori e dati economici di tutto rispetto, registrando un fatturato italiano di 5,9 milioni di euro, potendosi avvalere per conseguirlo di un consistente numero di clienti, tra giovani e meno giovani, stimato in oltre 6 milioni di persone.

Che pessima immagine forniamo a tutti, Stati confratelli Eu ed Extra, con il lassismo ed il permissivismo della nostra triste politica, consentendo a tutto ed a tutti di provare a colonizzarci ed a far diventare il nostro paese un facile terreno di conquista per quanti, siano essi gialli, neri o di altri colori, abbiano tuttavia potenti mezzi economici e decisa forza delinquenziale.

Nel caso della attuale riapertura, oltre tutto in costanza Covid, delle case di prostituzione cinese in tutta la penisola, ci permetteremmo di suggerire alla politica ed alle autorità preposte, ovviamente sottovoce e senza accenni di turpiloquio, di compulsare con più accuratezza la vecchia legge Merlín sulla prostituzione che, incredibilmente, nonostante la sua veneranda età, ancora consente di poter intervenire, in modo deciso e sistematico, con chiusure e sequestri, su tutte le “case chiuse” in attività, dove si accerti lo sfruttamento della prostituzione a favore di terzi, mafia cinese tra i primi.

Non son rose e sicuramente non fioriranno, come sempre capita purtroppo da noi, ma provarci è d’obbligo, per una tempestiva tutela sanitaria anti riaccensione di focolai Covid nel nostro paese, per i nostri giovani ed i nostri anziani.

P. F. C.