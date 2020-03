Cassia, 4 arresti dopo controlli contro illegalità e degrado

Roma – Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno eseguito numerosi controlli mirati al contrasto di ogni forma di illegalita’. Ad esito delle attivita’ 4 persone sono state arrestate e altre 3 denunciate a piede libero. Eseguiti oltre 500 accertamenti su persone e veicoli e decine di controlli agli esercizi pubblici. Nello stesso contesto sono state elevate 11 contravvenzioni al codice della strada, oltre al ritiro di una patente ed una carta di circolazione.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 38enne romeno perche’ trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. La droga e’ stata rinvenuta nella sua abitazione ed era suddivisa in dosi avvolte in carta stagnola. Sequestrato anche vario materiale per il taglio e confezionamento della sostanza. L’arrestato dovra’ rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con la stessa accusa, tre giovani, residenti a Prima Porta, sono stati denunciati dai Carabinieri della locale stazione perche’ trovati in possesso, in totale, di 10 dosi di hashish.

Invece, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino cinese, di 52 anni, per l’inosservanza degli arresti domiciliari a cui era sottoposto a seguito dell’arresto, avvenuto pochi giorni, perche’ trovato in possesso di diverse dosi di shaboo. L’arrestato e’ stato portato in carcere a Regina Coeli.

Stessa sorte e’ toccata ad un cittadino tunisino, 57enne con precedenti, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Sacrofano in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, dovendo espiare 1 anno e 6 mesi in carcere per reati di furto aggravato, rapina e lesioni, compiuto tra il 2014 2017 a Roma. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato un 23enne della Guinea, gia’ noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di alcune dosi di eroina e 645 euro, ritenuti provento dello spaccio.