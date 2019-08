Castelfusano: domenica 17esima edizione ‘Ostia in corsa per l’ambiente’

Roma – Edizione numero 17 per “Ostia in corsa per l’ambiente”, l’ormai storica corsa podistica che si tiene nella Pineta di Castelfusano. L’appuntamento e’ per domenica 1 settembre, in piazzale della Villa di Plinio, quando alle 7.30 i podisti si ritroveranno per il raduno e un paio di ore dopo, per la partenza. L’Iniziativa, organizzata da Asd Podistica Ostia, sotto l’egida della Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) e patrocinata dal Municipio X, e’ nata a seguito dell’incendio che il 4 luglio del 2000 distrusse gran parte del prezioso polmone verde.

Negli intenti degli organizzatori, spiega una nota, c’era la volonta’ di far rivivere la Pineta, percorrendola, tenendola pulita e dare a tutti il modo per conoscerla. Un motivo in piu’ per prendere parte alla corsa e’ dato dal contributo economico che Asd Podistica Ostia destinera’ all’Associazione onlus Pcdh19, codice di una malattia rara che colpisce le bambine in tenera eta’. Alla onlus andra’ in particolare l’incasso della corsa non competitiva (3 km).

Le premiazioni, previste per le ore 11, avranno luogo a piazzale della Villa di Plinio. Attualmente le persone iscritte tra corsa competitiva e non competitiva, sono circa 800 ma gli organizzatori, con la richiesta delle adesioni di queste ore, contano di arrivare a quota mille. Il percorso competitivo e’ di 10 km con punto ristoro previsto a 5 km.

Ritrovo a piazzale della Villa di Plinio (ingresso dal Canale dei Pescatori) per la partenza e da li’, i podisti correranno lungo viale di Villa di Plinio (andata e ritorno), viale del Circuito, via Cristoforo Colombo (laterale), viale Gran Pavese e viale Mediterraneo (arrivo).