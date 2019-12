Roma – Incendio in un capannone adibito a officina meccanica, la scorsa notte alle 2.30 circa, in via delle Cornacchiole 26, in zona Cecchignola, a Roma. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il capannone di circa 300 metri quadrati, e’ andato completamente distrutto. All’interno si trovavano tre autovetture e un carroattrezzi. Non risultano persone ferite o intossicate.