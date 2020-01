Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina – coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma – hanno identificato quattro minorenni di etnia rom, di eta’ compresa tra i 13 ed i 17 anni, ritenuti responsabili in concorso tra loro di furto aggravato. L’attivita’ investigativa svolta dai militari dell’Arma e’ nata a seguito di un furto, avvenuto nel quartiere Centocelle alla fine del mese di novembre 2019, ai danni di un negozio specializzato in vendita di articoli per sport “rotellistici”.

In particolare, si e’ appurato che nel corso della notte, quattro ragazzi di giovane eta’, avevano forzato a mano la saracinesca, piegandola e creando un minimo varco per consentire al piu’ piccolo di eta’ e corporatura di entrare all’interno ed asportare la cassa contenente l’incasso dei giorni precedenti, mentre il resto del gruppo attendeva all’esterno con funzioni di “palo”.

L’azione e’ durata pochi minuti ed i giovani si sono subito dileguati scappando a piedi. Le immediate indagini condotte dai Carabinieri, coordinati dalla Procura per i Minorenni, hanno permesso di risalire alle effigi fotografiche dei quattro giovani di etnia rom, sino ad allora ignoti alle forze dell’ordine. L’attivita’ informativa condotta sul territorio, svolta anche attraverso un censimento dei campi nomadi della parte sud est della Capitale, ha permesso di identificare il gruppo, costituito da ragazzi incensurati residenti nel campo nomadi di via di Salone.

A ulteriore riscontro delle ipotesi investigative, le impronte repertate all’interno dell’esercizio commerciale dal personale specializzato della Sezione Rilievi dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, analizzate dal RACIS di Roma, hanno dato riscontro positivo con quelle del tredicenne gia’ individuato nel corso dell’attivita’. I minori sono stati dunque deferiti all’Autorita’ Giudiziaria ed a loro carico sara’ notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ad eccezione del tredicenne, non imputabile per l’eta’.