Centro estetico senza autorizzazione: denunciate 5 persone

Roma – A seguito di numerosi controlli amministrativi eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esquilino, diretto da Giuseppe Moschitta, sono state denunciate e sanzionate diverse persone. In via Giovanni Giolitti i poliziotti hanno denunciato in stato di liberta’ tre cittadini del Bangladesh, perche’ nel loro esercizio commerciale di generi alimentari, sono stati trovati farmaci che non potevano essere commercializzati poi sequestrati. Elevate anche sanzioni amministrative perche’ venivano venduti alimenti scaduti e senza le prescritte etichette in lingua italiana.

Anche in via Emanuele Filiberto, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato in stato di liberta’ due cittadine cinesi, che effettuavano trattamenti estetici senza esserne autorizzate. All’interno del centro estetico sono stati rinvenuti numerosi flaconi di botox e lidocaina e gli strumenti per iniettarli. Il locale e’ stato posto sotto sequestro in considerazione delle scarse condizioni igienico sanitarie cosi’ come i medicinali.

Le due straniere erano state gia’ denunciate per lo stesso reato nello stesso esercizio commerciale. In via Luigi Pinciani invece, durante un altro controllo amministrativo, gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato presso un centro estetico e di tatuaggi, diversi flaconi di inchiostro risultato fuori commercializzazione e non utilizzabile per tatuare. La proprietaria dell’esercizio, e’ stata sanzionata amministrativamente.