Centro massaggi adibito a casa chiusa: in manette la titolare

Roma – Al termine di una mirata attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno scoperto un centro massaggi orientale a ‘luci rosse’, gestito da una cittadina cinese di 34 anni, che e’ stata arrestata con l’accusa di sfruttamento della prostituzione.

I militari avevano notato, nel corso di alcuni controlli del territorio, effettuando anche dei mirati appostamenti, uno strano via vai a tutte le ore del giorno, di persone, soprattutto di sesso maschile, da un centro massaggi rilassanti con tecniche orientali, in via Dacia, zona san Giovanni. I sospetti dei Carabinieri si sono concretizzati nel corso di un blitz scattato la scorsa notte.

Dietro i normali trattamenti rilassanti pubblicizzati, anche attraverso annunci sulla rete, c’era una donna cinese che si prostituiva, gestita e controllata dalla titolare del centro, che e’ stata arrestata. A seguito della perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 1260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attivita’ illecita, alcuni telefoni cellulari, un computer e documentazione contabile.

I militari hanno scoperto anche che la tenutaria tratteneva il denaro pattuito per ogni singola prestazione.

Dopo l’arresto la 34enne e’ stata condotta in caserma e successivamente presso il carcere di Rebibbia femminile, mentre il locale e’ stato sequestrato.