Cerveteri – Agenda del verde di marzo –

La Multiservizi Caerite comunica che è online l’agenda del verde che contiene la programmazione degli interventi previsti per il mese di marzo 2020. L’elenco è disponibile al link http://bit.ly/382KTwM.

Nel mese di marzo la Multiservizi ha programmato un aumento della frequenza del taglio erba. Gli interventi corrisponderanno al 45% sul totale delle attività. I lavori di sfalcio avranno inizio nei giardini dei plessi scolastici e nei borghi di Ceri, S. Martino, Sasso, Due Casette e I Terzi. Con l’aumentare delle temperature e delle precipitazioni, aumenta la velocità di crescita dell’erba. Nella seconda metà del mese avrà inizio lo sfalcio delle cunette stradali.

Quanto alle potature nei primi giorni di marzo verranno potati i 3 pini di via Monte Palano. Le potature proseguiranno a Cerenova in via dei Tirreni dove saranno potati i 28 eucalipti presenti sullo spartitraffico e in via Eufronius e Largo Tuchulcha con la potatura di tutti i pioppi. Durante i primi giorni del mese verranno potate le alberature del giardino della scuola S. D’Acquisto a Cerveteri. A Valcanneto, alcuni interventi di potatura in via Boito, via G. D’Arezzo e Poggio Aurelio su alberature isolate. Proseguiranno gli interventi di pulizia e manutenzioni che riguardano i giardini delle scuole, i parchi e le altre aree verdi comunali. Questi interventi consistono principalmente nella raccolta delle foglie e nello svuotamento dei cestini gettacarte.

L’inizio dell’anno è stato caratterizzato da temperature piuttosto miti. Saranno anticipati, quindi, i lavori di sanificazione dei dog park, al fine di prevenire la comparsa di pulci, zecche, zanzare e altri parassiti pericolosi per l’uomo e per i nostri amici a 4 zampe. Per garantire l’efficacia dell’intervento, i dog park saranno chiusi al pubblico per 48 ore. Comunicheremo anticipatamente le date dell’intervento. Tra i principali risultati da evidenziare per il mese di febbraio possiamo menzionare la conclusione dei lavori di consolidamento della roverella N. 1 di Largo Almunecar a Cerveteri. Durante il mese di marzo verrà consolidato anche un leccio ubicato sulla rotonda di via Oriolo a Cerenova. Durante tutto il mese saranno effettuati dei controlli sui lavori svolti, per perfezionare al massimo il posizionamento dei cavi elastici utilizzati.

