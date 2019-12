Cerveteri – Attività Multiservizi su verde e illuminazione –

La Multiservizi Caerite comunica che è online il report dell’attività del mese di novembre sul verde e sull’illuminazione pubblica. La rendicontazione dell’attività del verde è consultabile qui (http://bit.ly/2OH9TDa), mentre per quanto concerne i lavori svolti sull’illuminazione i dati sono visibili al link ( http://bit.ly/37VYzef).

L’attività di manutenzione del verde pubblico è tra le attività principali svolte dalla Multiservizi che nel mese di novembre 2019, grazie al lavoro degli addetti, ha totalizzato 199 interventi nel territorio del comune di Cerveteri, distribuiti per il 31,7% a Cerveteri, il 43,2% a Cerenova e il 21,1% a Valcanneto.

Gli interventi svolti hanno riguardato principalmente il taglio erba (115), la raccolta rifiuti (112) e interventi di potatura (30). Quanto alle ore uomo per località, 454 a Cerveteri, 547 sono state lavorate a Cerenova, 231 a Valcanneto.

Per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica a novembre 2019 sono stati 112 gli interventi, per la maggior parte relativi a guasti all’illuminazione pubblica (80) e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, per il resto sugli impianti semaforici, nelle farmacie comunali e nei cimiteri. Le località di intervento sono state Cerveteri (33), Cerenova (60). Quanto alle ore uomo dedicate il totale impiegato è di oltre 262 ore.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa della Multiservizi Caerite.