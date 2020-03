Cerveteri – Lavori su verde e illuminazione a febbraio –

La Multiservizi Caerite comunica che sono online i report mensili dell’attività di manutenzione del verde pubblico e dell’illuminazione svolta nel mese di febbraio. Il report del verde è disponibile al link http://bit.ly/2I1wh67, mentre i dati sull’illuminazioni sono consultabili qui http://bit.ly/382L8rG.

Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico della Multiservizi nel mese di febbraio hanno svolto in totale 200 interventi, il 35% dei quali a Cerveteri, il 38% a Cerenova e il 26% a Valcanneto. Per quanto riguarda la tipologia di intervento nel 42% dei casi si è trattato di raccolta rifiuti e taglio erba (39%), circa 29 sono state invece le potature. Le attività hanno impegnato il personale per 618 ore a Cerveteri, 472 ore a Cerenova e 348 a Valcanneto.

Gli interventi relativi all’illuminazione pubblica nel mese di febbraio sono stati 83, dieci dei quali presso i cimiteri comunali. Oltre il 50% degli interventi ha riguardato Cerveteri ma gli addetti alla manutenzione dell’illuminazione pubblica della Multiservizi sono intervenuti in tutto il territorio: Cerenova, Campo di Mare, Valcanneto, Ceri e Sasso. Le ore lavorate sono state circa 550.

La pubblicazione dei report sul verde e sull’illuminazione pubblica rientrano nell’attività di comunicazione e trasparenza avviata dalla Multiservizi. Con la pubblicazione dei report, così come con quella dell’agenda settimanale e mensile, l’azienda mette a disposizione dei cittadini un consuntivo dei lavori svolti dagli addetti e un programma dettagliato degli interventi che vengono comunicati alla cittadinanza in maniera calendarizzata.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.