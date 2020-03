Cerveteri – Da lunedì 30 cambiano gli orari delle farmacie –

La Multiservizi Caerite comunica che con l’entrata in vigore dell’ora legale a partire da lunedì 30 marzo le farmacie comunali di Cerveteri adegueranno come di consueto gli orari alla stagione estiva.

La Farmacia 1 (Piazza Risorgimento, 21), e la Farmacia 3 (Via Prato del Cavaliere, 4) seguiranno il seguente orario: nei feriali 8.30-13 e 16.30-20 con chiusura il sabato pomeriggio e nei festivi.

La Farmacia 2 (Via Oriolo 1/b a Cerenova), sarà aperta nei giorni feriali nei feriali con turnazione 8.30-13 e 16.30-20, chiusura il sabato pomeriggio e nei festivi apertura di mattina dalle 8.30 alle 13. La Farmacia 4 (Piazza N. Pagliuca, 3 a Due Casette) nei giorni feriali sarà sempre aperta la mattina dalle 8.30 alle 13 mentre il pomeriggio seguirà l’orario 16.30-19.30 ad esclusione dei giorni di martedì, giovedì e sabato durante i quali rimarrà chiusa il pomeriggio. Prevista la chiusura anche nei giorni festivi. Infine, la Farmacia 5 (Via Settevene Palo 81/E-F) resterà aperta nei giorni feriali dalle 7.30 alle 20 e nei festivi dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. L’orario di chiusura, solitamente previsto per le ore 22, è stato anticipato alle ore 20 in attesa del superamento dell’emergenza Coronavirus, in modo da garantire la sicurezza agli operatori delle farmacie nella fascia serale.

Confermato per tutte le farmacie il servizio di reperibilità durante le ore di chiusura che prevede l’affissione all’esterno di ogni farmacia dei riferimenti utili per contattare la farmacia comunale reperibile. Si ricorda inoltre che le Farmacie Comunali di Cerveteri effettuano il servizio di consegna a domicilio dei farmaci. Per richiedere la consegna di un farmaco a domicilio il cliente può telefonare al numero 06 69401745, mandare una richiesta via e-mail all’indirizzo info@farmaci.me, oppure utilizzare, dalla prossima settimana, la piattaforma web dedicata www.farmaci.me.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.