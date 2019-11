Cerveteri, messe a dimora nuove alberature

La Multiservizi Caerite comunica che nel mese di novembre a Cerveteri sono state messe a dimora nuove alberature. In particolare, 2 Tigli (Tilia cordata), 7 Aceri (Acer campestre), 2 Alberi di Giuda (Cercis siliquastrum), 1 Leccio (Quercus ilex), 4 Prunus (Prunus cerasiferapissardi), 70 Allori (Laurus nobilis).

Le aree di piantumazione individuate sono state: Largo Volsina, via U. Cetra, via Argentario (Cerenova), Parco viale Manzoni e scuola SalvoD’Acquisto (Cerveteri). Le aree vengono scelte in base agli abbattimenti

effettuati e alla disponibilità di spazio. La scelta delle specie viene fatta soprattutto prediligendo, tra le ornamentali, le specie più adatte al nostro territorio.

Le alberature presentano già un buon diametro di fusto (12-14cm) e altezza (2-2.5m).

Due aceri e un leccio saranno messi a dimora durante la marcia degli alberi che si svolgerà sabato 23 Novembre, all’interno del parco di viale Manzoni.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.