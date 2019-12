Cerveteri – Multiservizi: agenda del verde di dicembre –

La Multiservizi Caerite comunica che è online, al seguente link ( http://bit.ly/33EvYGP) l’agenda del verde del mese di dicembre 2019 che contiene tutta la programmazione delle attività ordinarie che saranno messe in atto dal personale addetto al servizio.

Durante il mese di dicembre l’attività di taglio erba riguarderà i giardini dei plessi scolastici per passare poi ai parchi e alle aree verdi del territorio. Rispetto allo scorso mese le percentuali di questa tipologia d’intervento si abbasseranno: data la minor velocità di crescita dell’erba, le risorse a disposizione verranno concentrate maggiormente alle attività di potatura di alberi e arbusti.

A dicembre verranno potate le alberature di via Rio dei Combattenti (Cerveteri) e di via Fregene (Cerenova). I lavori si sposteranno poi al parcheggio del Granarone, al parco della Legnara e a via Pelagalli (Cerveteri). La potatura degli arbusti continuerà su tutto il territorio comunale. A dicembre sarà inoltre reso pubblico il calendario delle potature previste per gennaio e febbraio 2020.

Nel mese di dicembre proseguiranno, come di consueto, gli interventi di pulizia e manutenzioni che sono costanti nel tempo; riguardano i giardini delle scuole, i parchi e le altre aree verdi comunali. Consistono principalmente nella raccolta delle foglie e nello svuotamento dei cestini gettacarte.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa della Multiservizi Caerite.