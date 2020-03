Cerveteri – Rafforzato servizio consegna farmaci a domicilio –

In seguito all’emergenza per il Covid-19 la Multiservizi Caerite comunica di aver rafforzato il servizio di consegna a domicilio dei farmaci.

Il servizio nelle ultime due settimane ha registrato una costante crescita di richieste con una media di oltre 60 consegne giornaliere. Alla data odierna gli iscritti al servizio sono 460, di questi ben il 99,4% usufruisce gratuitamente dell’intero servizio.

Il 56,5% degli iscritti è di sesso femminile mentre il 43,5% è maschile mentre l’età media è di 67 anni. Trenta invece i medici di base del territorio che al momento sono stati raggiunti dall’iniziativa di Multiservizi Caerite.

Per richiedere la consegna di un farmaco a domicilio il cliente può telefonare al numero 06 69401745, mandare una richiesta via e-mail all’indirizzo info@farmaci.me, oppure utilizzare, dalla prossima settimana, la piattaforma web dedicata www.farmaci.me.

“Il nostro progetto della consegna dei Farmaci a domicilio è partito lo scorso anno. È stato necessario affrontare preventivamente una serie di questioni che permettessero di offrire il servizio nel pieno rispetto della legge e delle tutele previste dalle norme sulla privacy, aspetti sui quali anche in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo non è possibile derogare. Dalla seconda settimana di Marzo abbiamo potenziato la struttura e siamo pronti a farlo ulteriormente e per lungo tempo così da poter gestire adeguatamente una situazione di emergenza sanitaria la cui durata, al momento non risulta prevedibile. Stiamo inoltre verificando la possibilità di estendere ulteriormente la platea di soggetti ai quali fornire un servizio gratuito. Un’azienda pubblica come la Multiservizi Caerite ha il dovere di mettere in campo tutte le iniziative possibili per rispondere ai bisogni della cittadinanza e certamente poter portare i farmaci a casa è un servizio utile alla comunità”, osserva l’amministratore unico di Multiservizi, Claudio Ricci.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.