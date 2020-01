Roma – Nell’ ambito dei controlli quotidiani effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale con la Squadra Vetture del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) presso i principali scali aeroportuali e ferroviari della città, nella giornata di ieri gli agenti hanno eseguito una mirata attività di controllo presso lo scalo di Ciampino, finalizzata a reprimere i fenomeni illegali legati al trasporto di persone da parte di taxi e NCC.

Dopo ore di appostamenti, gli agenti hanno accertato irregolarità per le quali sono state elevate sanzioni pari a circa 8.000 euro, soprattutto per soste di taxi al di fuori dell’apposito stallo dedicato al prelevamento dell’utenza. Un noleggiatore è stato sorpreso a procacciare clienti all’interno del “salone arrivi”, invece di rimanere presso la propria rimessa, in attesa di ricevere eventuali prenotazioni.

Oltre alla multa è stato effettuato il fermo amministrativo del veicolo ed il conducente , un uomo italiano di 60 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Altre irregolarità riscontrate hanno riguardato revisioni scadute e la mancanza di requisiti per l’esercizio di guida dei taxi. Un veicolo é stato posto sotto sequestro per assenza di assicurazione e targa anteriore.