Ciclista investito e ucciso: ritrovato portafogli rubato

Roma – Poche ore fa una pattuglia del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale ha ritrovato il portafogli del ciclista investito e ucciso nei giorni scorsi in via Tiburtina, sottratto da un uomo alla vittima che giaceva sull’asfalto.

Gli agenti hanno ricostruito una mappa delle possibili strade che l’autore del furto poteva aver percorso, partendo dal bancomat in cui erano stati effettuati i prelievi. Il ritrovamento e’ avvenuto in via dei Fiorentini. Gli effetti personali verrano riconsegnati alla famiglia al termine delle indagini.