Cinecittà Est, rapinato l’Eurospin di via Ciamarra

Roma – A Cinecittà Est, dopo l’uccisione di un bandito al termine di un tentativo di rapina lo scorso 5 novembre, sempre in via Antonio Ciamarra ieri pomeriggio intorno alle 19 ci sono stati attimi di paura all’Eurospin, dove due malviventi armati di coltello hanno messo in atto una rapina.

I due rapinatori, con il volto coperto da sciarpe e cappelli, sono entrati nel negozio e hanno minacciato i dipendenti. I malviventi sono scappati dopo aver presso il denaro contenuto nelle casse, per una cifra che deve ancora essere quantificata. Immediatamente è stata chiamata la Polizia, che è intervenuta sul posto con gli agenti delle Volanti e del Commissariato Romanina.

La rapina si è conclusa senza feriti, diversamente quindi a quanto accaduto due giorni prima al Caffè Europeo, sempre in zona Cinecittà Est, quando un bandito è rimasto ucciso e il titolare del bar è rimasto ferito da un colpo di pistola. Arrestato invece il complice del malvivente ucciso.