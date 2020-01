Roma – Incendio, poco dopo le 9, in via Bruno Pelizzi nel quartiere di Cinecitta’ a Roma, all’interno di un appartamento al piano terra della grandezza di circa 25 metri quadrati. Nessuna persona e’ rimasta coinvolta e non sono stati accertati danni strutturali alle abitazioni circostanti. Sul posto i vigili del fuoco. Al vaglio le cause.