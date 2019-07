Roma – E’ salita gia’ nella notte la tensione nell’occupazione di via Cardinal Capranica, in zona Primavalle, a Roma. Gia’ dalle 23.30 infatti, nella zona circostante la palazzina in cui vivono circa 300 persone, 78 nuclei familiari con 80 bambini, sono arrivate decine di agenti del Reparto Mobile della Questura di Roma, che con i blindati hanno ‘circondato’ la struttura. Gli occupanti, preoccupati da un imminente sgombero, per protesta hanno accatastato pneumatici e mobilio a formare delle barricate e alcuni di loro sono saliti sul tetto, dove campeggia lo striscione ‘Roma si barrica’.

Intanto, circa 200 persone tra appartenenti ai movimenti per la casa e abitanti degli alloggi popolari della zona si sono radunate in via Pietro Bembo per organizzarsi e cercare di opporsi allo sgombero.

Il fabbricato di via Cardinal Capranica, una ex scuola, e’ da tempo oggetto di discussione in Prefettura a Roma. Lo stabile risulta essere il primo nella lista stilata dopo la circolare del Viminale che impone di liberare le strutture occupate in tutta Italia.

E cosi’, secondo quanto si apprende, l’operazione di sgombero prevista per la giornata di oggi sarebbe iniziata in nottata per anticipare la manifestazione dei movimenti per la casa che sarebbe dovuta iniziare all’alba.