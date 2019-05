Città dei Ragazzi apre le sue porte: appuntamento per domenica 16 giugno

Roma – La citta’ dei ragazzi apre ancora una volta le sue porte per una festa all’insegna della solidarieta’ e della partecipazione. Domenica 16 giugno, dalle 12 fino a sera, la comunita’ fara’ conoscere le sue iniziative e i suoi progetti con un evento di enogastronomia, musica e sapori. ‘La Citta’ dei Ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori’, sara’ diviso in quattro momenti: pranzo, dolce, merenda e musica dal vivo. Tante le attivita’ e i laboratori per bambini: magia, giocoleria, attivita’ sportive a cura del Coni Lazio, onoterapia, falconeria, arte vetro, ceramica, attivita’ cinofile, verde didattico e tanto altro.

Le attivita’ ludiche e formative saranno aperte a tutti, per conoscere meglio Agape Onlus e la Citta’ dei Ragazzi, che dal 1953 accoglie giovani con problematiche psico-sociali per dare loro un futuro. Oltre a sensibilizzare la popolazione del quartiere al tema dell’accoglienza, dell’integrazione e della cooperazione internazionale, l’iniziativa dara’ la possibilita’ di conoscere una realta’ diversa e superare pregiudizi e paure.

Luogo di incontro e laboratorio sociale di integrazione e sviluppo, la Citta’ dei ragazzi promuove, attraverso il metodo pedagogico dell’autogoverno, una crescita armoniosa della personalita’, migliorando la capacita’ di auto-determinazione. Durante la giornata sono previsti anche dei momenti in cui si presenteranno le esperienze di ragazzi ospiti dell’Opera nazionale per la Citta’ dei Ragazzi e, i progetti di cooperazione realizzati da Agape Onlus. La giornata, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, si concludera’ con uno spettacolo musicale e di danze a partire dalle ore 18.30.