Civitavecchia, incidente su Via Aurelia: un ferito

Roma – A causa di un incidente, e’ provvisoriamente chiusa al transito la carreggiata in direzione Grosseto della statale 1 “Aurelia”, all’altezza del chilometro 80 (Civitavecchia). L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante ed una persona e’ rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel piu’ breve tempo possibile. Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimita’ dell’incidente. Per i veicoli in direzione A12 si consiglia di usare l’immissione sulla SS698 direzione Civitavecchia ed effettuare l’inversione di marcia al primo svincolo disponibile. Cosi’ in un comunicato Anas.