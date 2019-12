Civitavecchia, sequestrati 116mila souvenir per false indicazioni su etichette

Roma – Nell’ambito dell’attivita’ di monitoraggio e controllo delle merci in ingresso in Italia, svolta anche a tutela dei consumatori, i funzionari del Servizio Antifrode dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Civitavecchia hanno sequestrato 116.496 articoli, destinati ai turisti in visita a Roma, per fallace indicazione di origine e mendace etichettatura sulla composizione dei prodotti, come previsto dalla normativa dell’Unione europea.

In dettaglio, parte della merce era priva dell’indicazione di origine ed era costituita da: 2.880 specchietti tascabili con la dicitura ‘Roma’ stilizzata; 17.280 magneti, 9.600 confezioni da 12 matite colorate, 838 borse e 2.993 custodie per occhiali che riportavano la dicitura ‘Roma’ e la raffigurazione di alcuni luoghi simbolo della Capitale come la Fontana di Trevi, piazza di Spagna, la Basilica di San Pietro e il Colosseo; 50.400 penne con la dicitura ‘Italia’ e la rappresentazione di monumenti di alcune citta’ italiane (Duomo di Firenze, Colosseo, Torre di Pisa, Basilica di San Pietro, Ponte di Rialto a Venezia); il resto della merce, e precisamente 378 borse, 22.606 borsellini, 3.136 borsellini portapenne, 2.165 borsette porta-cosmetici e 4.220 portafogli, contrassegnata da etichette con l’indicazione della composizione ‘Cotone 50% e Poliestere 50%’, a seguito di accertamenti tecnici dei laboratori dell’Agenzia, e’ risultata essere composta da materiale plastico e fibra di poliestere.

Gli articoli si trovavano in un container proveniente dalla Cina ed erano destinati ad una societa’ del settore con sede a Roma. Il legale rappresentante della societa’ importatrice e’ stato denunciato alla competente Autorita’ Giudiziaria per violazione dell’art. 517 del Codice Penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).