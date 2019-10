Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, a conclusione di un’attivita’ d’indagine denominata “Snow Pistols”, durata circa 4 mesi, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di 8 persone italiane, per i reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Le attivita’ investigative, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, sono scaturite a seguito dell’arresto, operato nel quartiere di Casal Bruciato nell’ottobre 2018, del gestore di una sala giochi che in parallelo all’attivita’ legale, aveva messo in piedi una fiorente e remunerativa attivita’ di spaccio al dettaglio di cocaina, smerciando delle sigarette “modificate”, ovvero sigarette realizzate artigianalmente riempendo con tabacco sfuso dei tubi con filtro, al cui interno, tra il filtro e il tabacco, venivano occultate le singole dosi di cocaina.

Le immediate indagini svolte mediante attivita’ tecniche e vari servizi di osservazione, hanno permesso di accertare che, a seguito dell’arresto da parte dei Carabinieri, la gestione della piazza di spaccio di Casal Bruciato era passata in mano ad un vicino di casa del gestore della sala giochi, gia’ noto ai Carabinieri, attivo anche nello spaccio di “giacchetti Museum”, cosi’ come era solito chiamare i panetti di hashish, che custodiva all’interno della cuccia del proprio cane.

I successivi sviluppi investigativi hanno consentito di risalire la filiera dello spaccio, individuando il fornitore del pusher di Casal Bruciato, che a sua volta, gestiva in proprio una rudimentale ma organizzata piazza di spaccio nella zona di “Villa Gordiani”, composta da giovani dell’eta’ di 20 anni con un vasto portafogli di clienti, che facevano la fila per acquistare le “palline” di cocaina. Singolare per comprendere il livello di “professionalita’” raggiunto dalla compagine e’ l’offerta di Capodanno inviata tramite Sms dai pusher del fornitore ai clienti al dettaglio: “Solo per oggi 1 grammo a 60 euro. Buon anno nuovo”.

Durante le fasi investigative, i Carabinieri, a riscontro delle indagini, avevano gia’ tratto in arresto 17 persone, denunciato 1 persona a piede libero, sequestrato 5 pistole, risultate rubate, 111 cartucce e 11 coltelli, gr. 877,00 di cocaina pura, kg. 4,1146 di hashish, 28.940 euro, 60 pacchetti sigarette di contrabbando.

Tre dei destinatari dell’ordinanza sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, altri tre sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le loro abitazioni e due all’obbligo di presentazione presso le Stazioni Carabinieri di competenza, tutti in attesa dell’interrogatorio da parte dell’Autorita’ Giudiziaria, conclude il Comando provinciale Carabinieri Roma.